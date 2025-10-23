THL söker nu duktiga C och CE-chaufförer.
THL Transportservice AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos THL Transportservice AB i Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
THL Transportservice är ett företag inom Sandahls bolagen som främst utför kyl- och frystransporter av livsmedel. Vi är ca 65 anställda med ett arbetsområde som sträcker sig från norra Bohuslän, Värmland och Dalsland till Skåne, även till Jönköping. Vi levererar en hög servicenivå och värdesätter effektivitet, noggrannhet och förmåga att hantera kunden på ett tillfredställande sätt.
Arbetsuppgifterna varierar mellan att köra lokaldistribution inne i Göterbogs stad med leveranser till restauranger och butiker, men även bil och släp på längre sträckor.
Vi söker efter dig som har en god förmåga att samarbeta och är inte främmande för fysiskt hårt arbete. Eftersom vi i stor utsträckning hanterar livsmedel ser vi det som ett plus om du har tidigare erfarenhet av detta. Som person är du noggrann, effektiv och tar gärna egna initiativ för att lösa uppgiften på ett bra sätt.
C-körkort är ett krav.
CE-körkort är en stor merit.
Truckkort, YKB är ett krav.
Flytande Svenska i tal och skrift är ett krav.
God lokalkännedom är en merit.
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning av dessa tjänster sker så snart vi hittat rätt personer.
Vi behandlar enbart kompletta ansökningar med CV och personligt brev till jobb@thl-transport.se
Bakgrunds kontroll kommer utföras.
Kontakt från rekryteringsbolag undanbedes! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Jobb@thl-transport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C och CE-chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thl Transportservice AB
(org.nr 556576-2795) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Anders Roos anders@thl-transport.se 031-540 040 Jobbnummer
9570191