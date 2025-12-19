Thaimassage - Utbildad thaimassör sökes till vår salong i Viared i Borås.
2025-12-19
Information in English = see further down.
On Thaimassage i Borås söker en thaimassör på heltid till vår salong i Viared. Boende kan ordnas.
Vi ör ett certifierat företag, vilket innebär att du behöver ha en utbildning på minst 150 timmar.
Om du inte behärskar det svenska språket så behöver du lära dig det = vi kan anpassa tjänsten så att du kan studera svenska samtidigt (SFI) = då arbetar du ca 65% under tiden som du studerar.
Om du även kan utföra fotvård, så är det ett plus.
Om du behöver ett boende, så kan du får hyra ett rum.
Efter tre månaders provanställning kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning.
On Thaimassage in Borås is looking for a full-time Thai masseuse for our salon in Viared. Accommodation can be arranged.
We are a certified company, which means that you need to have a minimum of 150 hours of training.
If you do not speak Swedish, you need to learn it = we can adapt the service so that you can study Swedish at the same time (SFI) = then you work about 65% of the time while you study.
can also do foot care, that is a plus.
If you need accommodation, you can rent a room.
After a three-month probationary period, we can offer you a permanent position.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: kontakt@onthaimassageboras.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare On Thaimassage HB
Frälsegårdsgatan 27 (visa karta
504 94 BORÅS Kontakt
Ägare och personalansvarig
Jan Tomon Johansson kontakt@onthaimassageboras.se 0767785408 Jobbnummer
9658008