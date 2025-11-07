TF veterinär sommaren 2026 till Lunds Djursjukhus Evidensia
2025-11-07
Är du veterinärstudent och sugen på en sommar fylld av praktisk erfarenhet, lärande och spännande utmaningar? Som TF veterinär hos oss på Lunds Djursjukhus Evidensia får du chansen att växa i din yrkesroll, med stöd av kunniga kollegor i en modern och varm arbetsmiljö.
Lunds Djursjukhus är ett modernt remissdjursjukhus med bred kompetens inom kirurgi, internmedicin, tandvård, akutvård och rehabilitering. Med eget labb, vårdavdelning och avancerad utrustning för röntgen, CT och ultraljud kan vi erbjuda våra patienter vård i toppklass. Hos oss kombineras hög medicinsk kompetens med ett varmt, öppet och stöttande arbetsklimat. Vi är verksamma dygnet runt med telefon och mottagning mellan 08-24.
Om tjänsten Vi söker dig som vill förstärka vårt team under sommaren - juni till augusti. Som TF veterinär blir du en del av vårt dedikerade Lundagäng som alla brinner för att ge bästa möjliga vård.
Vi arbetar med såväl bokade som akuta fall vilket gör arbetet mycket varierande. Till ditt stöd har du kunniga kollegor med stort engagemang som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med våra skickliga veterinärer och sköterskor samt vår egen Evidensia Academy erbjuder vi dig en unik möjlighet att utveckla din kompetens till nästa nivå.
Vad erbjuder vi? För att du ska få en god start i din karriär som veterinär tycker vi att det är viktigt att du får goda förutsättningar för att kunna utvecklas. Därför ser vi till att du får en bra introduktion med kunnig handledare. Du kommer alltid ha möjlighet till stöttning av dina erfarna och kompetenta kollegor.
Utöver en bra introduktion får du möjligheten att lära dig av våra duktiga och engagerade veterinärer och sköterskor, arbeta med modern utrustning och bli en del av vårt fantastiska team.
Möjligheter finns till erbjudande om förlängning av din tjänst hos oss.
Vem söker vi? Vi söker dig som är veterinärstudent och som är behörig att arbeta som TF veterinär sommaren 2026.
Som person är du empatisk och har en förmåga att med ett positivt synsätt se möjligheter istället för hinder. Noggrannhet och ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att kommunicera och bidra till goda relationer med såväl kollegor som våra djurägare. Du kan med ett lugn leverera kvalitativ djursjukvård och har ett förtroendeingivande bemötande gentemot din omgivning. Du finner det naturligt att arbeta efter våra kärnvärden - Glädje, Respekt, Engagemang, Kompetens och Innovation.
Ort: Lund.
Omfattning: Hel-/deltid enligt överenskommelse. Dag-, kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Tillträde: 1 juni 2026 - 31 augusti 2026, justeringar kan göras enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Urval sker löpande, tjänsten kan därmed komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Ansök via länken i denna annons.
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss!
HR-assistent Sandra Tornberg, sandra.tornberg@evidensia.se
Om du vill bli del av vårt team som gör allt för att djur och djurägare ska få högkvalitativ vård och service är du varmt välkommen med en ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
