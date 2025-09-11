Tf. Verksamhetschef till Medicinklinik och akutmottagning, Sollefteå
2025-09-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du leda ett engagerat team i en verksamhet där samarbete och patientfokus står i centrum? Välkommen till oss inom medicinklinik och akutmottagningen i Sollefteå!
Vi söker nu dig som vill leda verksamhet medicinklinik och akutmottagning inom Närsjukvårdsområde Väster. De specialiteter som ingår är medicin, kardiologi, geriatrik, neurologi och rehabilitering.
Verksamheten har ca 170 anställda varav sex enhetschefer. Personalen består av läkare, sjuksköterskor, dietister, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och medicinska sekreterare, där många har specialistutbildning inom sina respektive medicinska områden.
Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.
Västra närsjukvårdsområdet har ett sjukhus, fem regiondrivna hälsocentraler, länsövergripande uppdrag inom Primärvård samt Livsstilsmedicin Österåsen. Området verkar främst över Kramfors och Sollefteå kommun. Närsjukvårdsområde Väster har cirka 300 medarbetare och fyra verksamhetschefer.
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på åtta månader med chefsförordnande som tf. verksamhetschef. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Som verksamhetschef har du ett övergripande, taktiskt ledaruppdrag där du arbetar långsiktigt med verksamhetsområdets utveckling. Du ser helhet och agerar förebild genom aktivt arbete med att skapa engagemang och delaktighet tillsammans med dina underställda enhetschefer.
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder verksamhetsområdets ledningsgrupp med fokus på utveckling av patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö, kompetensförsörjning, verksamhetens arbetssätt, processer och organisation bl. a med stöd av digitalisering och inom ramen för verksamhetens uppdrag.
Som verksamhetschef är du direkt underställd områdesdirektören och ingår i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp. Tillsammans med de övriga verksamhetscheferna har du ett gemensamt ansvar att utifrån ett helhetsperspektiv driva en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård inom området.
Samarbete är viktigt del av rollen som verksamhetschef. Du kommer bland annat samverka med övriga verksamheter inom regionen och andra samhällsaktörer som exempelvis kommuner.
Arbetet innebär bland annat att:
Leda arbetet inom verksamheten och övriga uppdrag genom enhetschefer
Ansvara för att säkerställa att regionens vision och de politiska ambitionerna får genomslag och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt genom målstyrning och utifrån ekonomiska förutsättningar.
Vi söker dig som
Till rollen som verksamhetschef söker vi dig som vill driva den viktiga utvecklingen av en nära och personcentrerad vård och som lockas av uppdraget att arbeta för en effektiv och kvalitativ högspecialiserad vård inom hela regionen.
Vi söker en tydlig, trygg och handlingskraftig ledare med god helhetssyn och gott omdöme. Du är mål- och resultatorienterad, inspirerande och modig i att driva utveckling. Ditt ledarskap genomsyras av tillit och förtroende och du är skicklig på att leda genom andra och att skapa engagemang och delaktighet Med förmåga att skapa förtroende och engagemang leder du arbetet genom samarbete och starka relationer. Du har erfarenhet av strategisk planering, prioritering och uppföljning av verksamhetsövergripande arbeten, även under utmanande förhållanden.
Har akademisk examen eller utbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som skapar goda förutsättningar för ledarskap
Har gedigen chefs- och ledarerfarenhet och vana av strategiskt ledningsarbete
Har B-körkort då resor förkommer i tjänsten
Det är meriterande om du
Har kunskap om, och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn samt arbete i politiskt styrd organisation
Ha kunskap om och erfarenhet av att leda förändringsarbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Mål - och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Uthållig
Beslutsam
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
