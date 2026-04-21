Tf. enhetschef till Skadeavhjälpande enheten Räddningstjänsten
Gällivare kommun / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-04-21
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-21Beskrivning av verksamheten
Ingen dag är den andra lik på en brandstation i norra Sveriges inland. Vill du ha variation i arbetsuppgifterna, ta ansvar och vara en del av vår utvecklingsresa, sök då detta jobb!
Det pågår stora industriella satsningar i norra Sverige och däribland i Gällivare kommun vilket innebär spännande utmaningar för räddningstjänsten i den dynamiska riskbilden vi befinner oss i. Arbetsplatsen består av cirka 30 medarbetare. Till det tillkommer fem räddningsvärn och en avtalsansluten industribrandkår. Räddningstjänsten Gällivare ingår räddningsledningssystemet Räddsam Nord med totalt 19 medlemskommuner som sträcker sig från Nordmaling i söder till Kiruna i norr där cirka 500 000 invånare lever och bor.
Vi jobbar för ett tryggare och säkrare Gällivare!Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Skadeavhjälpande enheten inom Räddningsavdelningen är du direkt underställd räddningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du är närmsta chef och har arbetsmiljöansvar för medarbetarna inom Skadeavhjälpande enheten (ca 20 heltidsanställda samt räddningsvärn). I din tjänst ingår också verksamhets- och budgetansvar för delar av räddningstjänstens totala verksamhet (verksamhetsområdena Drift, Operativ utveckling samt Lärande & utvärdering).
Du svarar för att förvalta, följa upp och utveckla verksamheten för dina tilldelade ansvar. Om du bedöms ha lämplig kompetens och utifrån dina personliga egenskaper kan bemanning av insatsledarfunktion bli aktuellt.Kvalifikationer
Du har ledaregenskaper där du är trygg i dig själv, kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och driven av utveckling av både individ och verksamhet. Meriterande är om du har examen från MCF:s ledningskurs styrkeledare, äldre motsvarande utbildning eller högre ledningskurs från utifrån MCF:s utbildningsstruktur. Meriterande är även relevant utbildning inom ledarskap och arbetsmiljö, erfarenhet från tidigare chefstjänst med tillhörande personal- och budgetansvar samt erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst med både förebyggande och operativa uppgifter.
Du ska ha god förmåga i att formulera dig i text och tal på både svenska och engelska och vara bekväm med tekniska stödverktyg. Tjänsten kan innebära säkerhetsprövning. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Tjänsten kräver att du har som lägst körkortsbehörighet B.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/kommunen-som-arbetsgivare
Anställningsform/Arbetstid
Vikariat 1 år. Heltid. Grunden för tjänsten är dagtidstjänstgöring och beroende på din kompetens och lämplighet eventuellt i kombination med beredskap i ledningsfunktion som insatsledare.Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas, lämna gärna löneanspråk i din ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse men helst från september.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Upplysningar
Är du intresserad eller har frågor om tjänsten kontakta
Räddningschef Frida Klarin, 0970-81 88 12 eller mailto:frida.klarin@gallivare.se
Fackliga företrädare
Vision tfn 0970-818 000 vxl
Ledarna
