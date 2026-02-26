Textilslöjdslärare till Breddenskolan i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2026-02-26
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en relationsskapande person som är bra på att samarbeta? Vill du ha ett omväxlande och roligt arbete där du får chans att inspirera barn? Breddenskolan söker nu en slöjdlärare med textilinriktning eller en lärare med inriktning inom hela slöjdämnet.
Läs mer om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjligheten att samarbeta med erfarna och behöriga kollegor på en skola med god måluppfyllelse. Vi strävar efter ett gott samarbete och kollegialt lärande. Som lärare på Breddenskolan och i Upplands Väsby kommun erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling.
Hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag och personalrabatter via vår förmånsportal. För din trygghet finns ett kostnadsfritt professionellt personalstöd, och du omfattas av försäkringar och företagshälsovård. En anställning i Upplands Väsby kommun innebär marknadsmässig lön, semester och tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Breddenskolan är en kommunal F-5 skola med 310 elever och 40 medarbetare. Skolan präglas av trygghet, arbetsglädje och kunskap.Om tjänsten
Som slöjdlärare undervisar du i årskurserna 3-5. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du utvecklar kreativa lärmiljöer som bidrar till elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Som slöjdlärare är du med och driver den pedagogiska utvecklingen framåt där elevaktiva och formativa arbetssätt tar stor plats.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har lärarlegitimation och med ämnesbehörighet i textilslöjd eller i hela slöjdämnet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola sedan tidigare. Det är även meriterande om du har grundlärarexamen eller ämneslärarexamen med legitimation.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett naturligt ödmjukt och lågaffektivt bemötande till eleverna. Vidare är du en god ledare i klassrummet där du har förmåga att skapa tydlighet och struktur. Du tror på samarbete och på att kollegialt bidra till både din egen och dina kollegors utveckling. Du är övertygad om att alla elever kan lyckas och att du är en del i det.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/59". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Lena Fridén 0859097338 Jobbnummer
9766159