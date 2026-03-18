Textilslöjdslärare åk 3-5 till Björklinge Skola
2026-03-18
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Vi söker en engagerad och behörig textilslöjdslärare till årskurs 3-5! Är du en kreativ, trygg och tydlig pedagog som brinner för att ge eleverna en inspirerande och utvecklande undervisning inom textilslöjd? Då kan du vara den vi söker!
Björklinge skola ligger med naturen in på knuten 2 mil norr om Uppsala. Här finns goda förutsättningar för idrotts- och friluftsaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Idag går cirka 500 elever på skolan. Personalen på skolan arbetar i team och både under skoldagen och på fritids. Skolan har kommit långt i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. I samma skolområde ingår även Skuttunge skola. Den ligger 5 km från Björklinge och har lite drygt 100 elever.
Vi erbjuder en engagerad och inkluderande arbetsplats. Här finns möjlighet att utvecklas i din roll och vara delaktig i skolans utvecklingsarbete. Du får stöd av kollegor och ledning som värnar om en hållbar arbetsmiljö.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som textilslöjdslärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i enlighet med läroplanen och övriga styrdokument. Du säkerställer att arbetsprocessen i slöjd blir meningsfull, strukturerad och stimulerande för eleverna oavsett förkunskaper.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter* Undervisa elever i årskurs 3-5 i textilslöjd.* Skapa tryggt och tillgängligt lärande med eleven i fokus.* Följa upp elevernas kunskapsutveckling och anpassa undervisningen efter behov.* Arbeta aktivt för att alla elever ska nå sina mål och utvecklas utifrån sina förutsättningar.* Samarbeta med kollegor i arbetslag och ämnesövergripande sammanhang.* Bidra till att utveckla skolans pedagogiska arbete.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Vi söker dig som:* Är behörig lärare i textilslöjd.* Är trygg i att planera, leda och utvärdera undervisning enligt läroplan och styrdokument.* Har god förmåga att skapa struktur och tydlighet i klassrummet.* Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och kan anpassa undervisningen därefter.* Har en positiv och lösningsfokuserad inställning samt ett professionellt bemötande.* Ser samarbete som en självklar del av arbetet och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Som person är du utåtriktad och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du skapar trygghet, tillit och ett positivt klimat i klassrummet. I ditt ledarskap motiverar du eleverna, ger dem tydliga ramar och skapar delaktighet så att ni tillsammans når uppsatta mål. Du samarbetar väl med andra och har ett lyhört och smidigt förhållningssätt. Genom att lyssna och kommunicera konstruktivt bidrar du till att förebygga och lösa konflikter så att lärandet kan stå i fokus. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt. Du skapar struktur i undervisningen, håller tidsramar och säkerställer att eleverna får en tydlig och väl förberedd lärmiljö.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Annika Helsing, biträdande rektor, annika.helsing@uppsala.se
.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-01529".
Detta är ett deltidsjobb.
