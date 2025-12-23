Testutvecklare inom C/C++ sökes till försvarsindustrin!
2025-12-23
Vår kund i Arboga är ett nordiskt ledande teknikkonsultbolag med kunder inom försvaret, försvarsindustrin och det civila. Till dem rekryterar vi nu en hårdvarunära testutvecklare i en roll där kvalitet, noggrannhet och teknisk förståelse är avgörande. Sök redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som testutvecklare blir du en del av en mindre, specialiserad teknisk miljö där du arbetar nära både hårdvara och mjukvara. Uppdraget innebär att du stöttar utvecklings- och testarbete av tekniskt avancerade komponenter som används i komplexa systemmiljöer. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan system, mjukvara och hårdvara, där test, verifiering och analys är centrala delar. Arbetet sker i en strukturerad och säkerhetsklassad miljö där det är viktigt att förstå systemets avsedda beteende och agera noggrant i varje moment.
Du erbjuds
• Stora utvecklingsmöjligheter och teknisk bredd
• En unik möjlighet att arbeta i uppdrag som bidrar till Sveriges totalförsvar
• Utveckla och vidareutveckla test- och systemnära funktionalitet
• Arbeta med test, verifiering och felsökning av hårdvarunära system
• Analysera systembeteenden och säkerställa att funktioner uppfyller krav
• Bidra med tekniska bedömningar och förbättringsförslag i utvecklingsarbetet
• Programmera och analysera funktioner främst i C/C++ (även C# kan förekomma)
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom elektronik, datateknik, teknisk fysik eller liknande
• Har god förståelse för programmering i C/C++ från grunden, dvs. språkens uppbyggnad och logik
• Har erfarenhet av hårdvarunära arbete, exempelvis inom test, verifiering, systemutveckling eller liknande
• Kan kommunicera på såväl svenska som engelska språket i tal som skrift, då det krävs för arbetsuppgifterna
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av testutveckling, verifiering eller felsökning inom el- eller styrsystem
• Arbetat i tekniskt komplexa och/eller säkerhetsklassade miljöer eller organisationer
Vem är du som person?
Du är analytisk, noggrann och lösningsorienterad, med ett stort tekniskt intresse. Du tar ansvar för ditt arbete, tänker ett steg längre och har respekt för komplexa system där kvalitet är avgörande. Du trivs i samarbete med andra, men är också bekväm med att arbeta självständigt och driva frågor framåt.Övrig information
• Start: Omgående/enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Arboga
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
