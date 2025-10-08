Testuppdrag på deltid till Axis New Business avdelning
2025-10-08
Vi söker dig som studerar till ingenjör eller systemvetare och vill arbeta på ett av regionens hetaste teknikbolag med testning. Uppdraget erbjuder dig stora möjligheter till kompetensutveckling och nätverksbyggande!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Axis Communications dig som studerar till ingenjör eller systemvetare och som har ett starkt intresse för att arbeta med testning ur ett slutanvändar perspektiv. Axis Communications är idag ledande inom digital nätverksövervakning och har kontor i mer än 20 länder och samarbetspartners över hela världen. Du kommer tillhöra avdelningen New Business och produktområdet Intercom.
På New Business är beslutsvägarna korta och du kommer tillsammans med dina kollegor få möjlighet att påverka arbetet genom egna initiativ och komma med egen input till utvecklarna kring produkten. Allt för att ständigt försäkra sig om att man utvecklar dem bästa produkterna på marknaden.
Du erbjuds
• En inspirerande och innovativ arbetsplats
• En unik möjlighet att komma in på ett väldigt attraktivt företag under studietiden där dina kompetenser verkligen kan göra skillnad
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Som testare kommer du att arbeta löpande 2 dagar i veckan men där möjligheterna även kommer finnas att arbeta mera vid releaser eller ad hoc behov. Mycket av arbetet kommer gå ut på att kommunicera med utvecklarna för att kvalitetssäkra produkterna innan release. Genom dagliga scrum-möten kommer du förväntas att framföra din bild och åsikter utifrån de testfall och problem/fel som upptäcks.
Du kommer jobba med kvalitetssäkring av inbyggd mjukvara, vilket bland annat kommer innefatta:
• Manuell testning, scriptad och utforskande
• Enklare scripting i Python
• Skapa felrapporter
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning ingenjör inom Elektro/Data/Fysik eller som systemvetare och har minst 1 år kvar av studierna, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är flytande svenska samt engelska i tal och skrift, då båda används i det dagliga arbetet
• Har hög teknisk kompetens och förståelse
• Har god programmeringskompetens
• Har starkt intresse för felsökning och problemlösning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med testning, antingen i yrkeslivet eller från privata projekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om Axis Communications kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
