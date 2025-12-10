Testledare med ansvar för att leda utveckling och förvaltning av teststöd
2025-12-10
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker nu en naturlig ledare med erfarenhet inom test och intresse för att utveckla myndighetens testförmåga!
Genom att arbeta som testledare i en sektion som tillhandahåller stöd för It-avdelningens utvecklingsarbete så är du med och bidrar till morgondagens resor och transporter.
Som testledare hos oss kommer du leda en grupp engagerade medarbeta som utifrån vår breda och djupa kompetens hjälps åt för att tillhandahålla och utveckla stöd inom test för våra kollegor på it-avdelningen. Arbetet är varierat och brett och ger dig stora möjligheter att bidra med din testexpertis.
Hos oss får du en omväxlande vardag - hjälp oss forma vår framtida testverksamhet och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen på riktig!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- utifrån behov och strategisk inriktning, planera, leda och prioritera utvecklingen av stöd för myndighetens testverksamhet
- leda och stödja övriga medarbetare i deras leveranser
- säkerställa tillräcklig bemanning och relevant kompetens
- säkerställa att testverktyg och övrigt stödmaterial förvaltas och livscykelhanteras
- vidmakthålla och utveckla nätverk för testare
- omvärldsbevaka och samarbeta med Enhet it-styrning i utveckling av styrning och strategisk inriktning för test
- stödja vår verksamhet i framtagande av teststrategi, planering och testmetod
- stödja agila team med testrelaterade kompetensutvecklingsinsatser
- bevaka tests intressen i de interna förflyttningarna
- vid behov och när kapacitet finns, arbeta i utvecklingsuppdrag som testcoach eller med strategisk testledning.
Du måste ha
- akademisk utbildning/yrkeshögskoleutbildning inom it-området eller kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga
- aktuell flerårig erfarenhet av arbete inom it-området och specifikt inom test
- aktuell erfarenhet av att leda team och förändringsuppdrag
- flerårig erfarenhet av testledning, testmetod och testdesign
- goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av modern utvecklingsmetodik t.ex. containerisering, CI/CD
- erfarenhet av test i händelsebaserad arkitektur
- erfarenhet av att planera och genomföra icke-funktionella tester, särskilt test av last och prestanda
- goda kunskaper om vad som krävs för en bra testbarhet i it-lösningar
- tidigare erfarenheter av testarbete i Microsoft-miljö och gärna .NET
- erfarenhet av testautomatisering.
Vi vill att du
- anammar vår värdegrund som visar att du är en möjliggörare, är modig, tar ansvar och är hjälpsam
- är lyhörd och kommunikativ
- är initiativtagande, drivs av utveckling och förbättringar, är lösningsorienterad och ser till helheten
- har god samarbetsförmåga
- har goda ledaregenskaper
- har ett högt säkerhetsmedvetande
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Andréas Byström, 010 - 495 47 20 andreas.bystrom@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12469. Vi behöver din ansökan senast den 5 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
