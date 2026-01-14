Testledare för mjukvaruprodukt till Comrod Mission Systems!
2026-01-14
Vill du ta ett helhetsansvar för testverksamheten i ett bolag som utvecklar avancerade och verksamhetskritiska system? Trivs du i en roll där du kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete och får möjlighet att bygga upp strukturer, processer och ramverk från grunden? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig!
Comrod Mission Systems befinner sig i en expansiv fas och söker nu en Testledare sitt team i Linköping. Med flera nya projekt och ökade leveranskrav finns ett tydligt behov av att stärka och vidareutveckla testverksamheten. I denna roll får du en central position i organisationen och ett övergripande ansvar för kvaliteten i företagets produkter - system som används av samhällskritiska verksamheter internationellt.
Om Comrod
Comrod Communication Group är ett internationellt företag med verksamhet inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring av kommunikationslösningar för försvars- och civila marknader. Koncernen grundades 1946 och är känd för sina innovativa lösningar av hög kvalitet och lång livslängd.
Hos Comrod Mission Systems erbjuds du:
Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade och verksamhetskritiska system
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
Kortare beslutsvägar och ett nära samarbete med utveckling och produktledning
En inkluderande och hjälpsam teamkultur
Flexibilitet gällande distansarbete
Om rollen
Som Testledare hos Comrod Mission Systems ansvarar du för att etablera och vidareutveckla företagets testverksamhet. Du sätter strukturen för hur testning bedrivs, både strategiskt och operativt, utvecklar testprocesser och ramverk samt planerar och följer upp testaktiviteter. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklingsteamet, som du stödjer i test- och kvalitetsfrågor, samtidigt som du samarbetar med ledningen för att säkerställa hög kvalitet genom hela utvecklingscykeln.
Vi söker dig som har:
Flerårig arbetslivserfarenhet av mjukvarutestning
Har arbetat med testning av komplexa system
Har god kunskap om olika testmetodiker, ramverk och processer
Har goda kunskaper i svenska såväl som engelska i både tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som är trygg i sin kompetens och redo att ta ett helhetsansvar för testverksamheten. Du uppskattar samarbeten med både kollegor och andra funktioner, och som har lätt för att diskutera och kommunicera kring kvalitet och lösningar. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt område och driver arbetet framåt med ett tydligt förbättringsfokus. Vi ser också att du har ett eget driv och ett genuint intresse för att utveckla både arbetssätt och människor omkring dig.
START: Så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid
OMFATTNING: Heltid
URVAL: Sker löpande
Ansök till tjänsten genom att fylla i din information och bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
Rekryteringsprocessen hanteras genom Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten välkomnas till amanda.sanden@pn.se
