Testingenjör med praktiskt intresse till globalt bolag i Huskvarna!
2025-12-09
Vår klient, en framstående aktör inom teknikutveckling, söker en Testingenjör till sitt toppmoderna labb för handhållna produkter. Här får du vara en del av innovationsresan, från prototyp till produktion, och arbeta med banbrytande teknik i en miljö präglad av expertis och samarbete.
OM TJÄNSTEN
Som testingenjör arbetar du med att testa och utvärdera handhållna produkter i labbmiljö, både bensin- och batteridrivna, med fokus på tillförlitlighets- och funktionsprovning. Du har ett samordningsansvar och är delaktig i hela utvecklingsprocessen, från prototypstadiet till färdig produkt i produktion. Rollen innebär även säsongsbetonad fältprovning, främst i Sverige men ibland även utomlands. Du säkerställer att produkterna uppfyller gällande lagkrav och bidrar till utvecklingen av testmetoder för att optimera hur produkterna testas och utvärderas. Arbetet bedrivs i projektform, ofta med flera parallella projekt, vilket kräver att du kan hantera varierande tempo och snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter. Du samarbetar dessutom nära med flera olika funktioner inom företaget, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga.
För att lyckas i rollen söker vi dig som har ett starkt tekniskt intresse och goda praktiska färdigheter. Som person är du social, lättsam och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är dessutom nyfiken, initiativtagande och ser det som självklart att ta dig an nya arbetsuppgifter när behov uppstår.
Du erbjuds
• En spännande roll på ett bolag med toppmodern teknik och facilitet.
• Goda utvecklingsmöjligheter och samarbete, lärdomar och mentorskap av seniora ingenjörer i teamet.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att utföra mekanisk testning och utvärdering, ansvara för långtids- och fältprovning, samt utveckla testmetoder och analysera tekniska data för att säkerställa produkternas kvalitet och regelefterlevnad.
• Arbeta med mekanisk testning och utvärdering av produkter.
• Ansvara över körning av produkter i långtidsprovning och i fält.
• Arbeta med utveckling av testmetoder och metoder för datainsamling.
• Arbeta med mätning och verifiering av produkternas tekniska egenskaper.
• Avrapportera och dokumentera produkternas tekniska egenskaper.
• Arbeta med statistisk analys och mätsystemanalys.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet av en liknande roll.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Har ett tekniskt intresse av att arbeta praktiskt.
Det är meriterande om du har
• Intresse av projektledning och koordinering.
• Tidigare erfarenhet av mekanisk testning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
