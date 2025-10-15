Testingenjör med intresse för säkerhet till globalt bolag i Linköping!
2025-10-15
Vår kund utvecklar säkra kommunikationssystem som stärker säkerheten i Sverige och Europa. Här får du bidra till ett tryggare samhälle i en kultur präglad av nyfikenhet, teknisk expertis och ständig utveckling, där du växer med likasinnade kollegor.
OM TJÄNSTEN
Vår kund utvecklar kommunikationssystem och är specialiserade på säker kommunikation, där de hanterar mycket känslig information. Deras lösningar har under mer än 40 år spelat en central roll i att skapa ett säkrare och tryggare samhälle, både i Sverige och Europa.
Som testare hos vår kund får du en viktig roll i att säkerställa kvaliteten på deras lösningar. Du ansvarar för att genomföra tester utifrån en befintlig testplan och kommer att arbeta med både automatiserade och manuella tester. Arbetet innefattar att skriva tester, automatisera dem och att utföra manuella tester. Du kommer främst att arbeta i Python.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för teknik, nätverk, testning och säkerhet. Vår kund har en kultur som uppmuntrar nyfikenhet, teknisk kompetens och ständig utveckling. Det är en arbetsplats där du får möjlighet att växa tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Du erbjuds
• En roll på ett av Linköping mest spännande bolag med stora möjligheter för utveckling
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att säkerställa hög kvalitet på kommunikationssystem genom att utveckla, automatisera och utföra tester. Du kommer att arbeta med säkerhetskritiska lösningar och bidra till att stärka samhällssäkerheten.
• Skriva nya tester i Python
• Automatisera befintliga tester
• Utföra manuella tester
• Säkerställa kvaliteten på lösningar baserat på testplaner
• Bidra till teststrategier för krypterade enheter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörsutbildning alternativt högskoleutbildning inom mjukvara. Exempelvis datateknik, teknisk fysik eller mjukavruteknik.
• Har ett starkt intresse för test och säkerhet.
• Har god kunskap i Python.
• Talar svenska och engelska flytande. Detta krävs för interna och externa samarbeten.
• Har svenskt medborgarskap. Detta då tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver en godkänd säkerhetsprövning utifrån 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom test av krypterade enheter.
• Erfarenhet inom testautomation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115117". Omfattning
