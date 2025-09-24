Testingenjör Inom Mekanik/elektronik Till Alten I Jönköping
Är du en testingenjör inom mekanik eller elektronik, som vill ta dig an nya utmaningar till hösten? Vi på ALTEN i Jönköping behöver dig!
VAD ERBJUDER VI?
På ALTEN är varje individ lika värdefull när vi utvecklar morgondagens värld idag. Vi möter framtida utmaningar genom att bidra med relevant kompetens i våra kunders projekt och ge våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential. Det gör vi genom att erbjuda tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
OM ROLLEN
I rollen kommer du planera och utföra tester på mekaniska och/eller elektroniska produkter utifrån de krav som ställs på produkterna. Du ansvarar för att kraven är testade och uppfyllda. Rollen innefattar även mycket kontakt med utvecklingsavdelningar för att tillsammans ta fram produkter som uppfyller krav och standarder. Om du är van vid att dokumentera testutfall och gillar variation i arbetsuppgifter då man i denna roll både använder händerna, bygger upp testmiljöer, testar produkterna och dokumenterar, tror vi att du kommer passa perfekt hos oss!
VI SER GÄRNA ATT DU HAR:
En högskoleutbildning inom maskin, elektronik eller motsvarande.
Erfarenhet av mekanisk test/provning.
Flytande kunskaper i tal och skrift i både engelska och svenska
MERITERANDE
Elektronikkomponenter och kretskort / styrsystem
Mjukvaruhantering och felsökning av styrsystem
Mekanisk testning och prototypframtagning (fräsning, 3D-print)
Erfarenhet från robotik, autonoma system eller konsumentprodukter med kombinerad mekanik och elektronik.
OM ALTEN:
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences.I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer- från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
