Testingenjör inom elektrofysik till teknikbolag i Uppsala
2026-04-08
Om tjänsten Har du kommit igång med din karriär som civilingenjör och vill fortsätta utvecklas och arbeta praktiskt med tekniskt avancerade produkter? Då kan denna tjänst vara rätt för dig. Kunden är ett innovativt teknikföretag där testingenjörerna är en nyckelkomponent i produktionskedjan. Här testas hela system med hög teknisk komplexitet manuellt, praktiskt och med nära samarbete över avdelningar. Rollen passar dig som vill förstå helheten, arbeta praktiskt med teknisk utrustning och på sikt utvecklas inom företaget.
Dina framtida arbetsuppgifter Som testingenjör är du en viktig del av produktionens sista steg. Du arbetar nära produkterna och ansvarar för att varje system är noggrant testat och redo för leverans.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra manuella tester av färdiga system och delkomponenter
Utföra elektriska mätningar och arbeta med testutrustning
Dokumentera testresultat och rapportera avvikelser
Arbeta med praktiska moment som vatten- och oljesystem, slangar och installationer
Delta i förbättringsarbete och utveckling av testmetoder, inklusive 5S och Kaizen
Samarbeta med support, produktutveckling och andra avdelningar
Det finns även möjlighet att följa med och installera utrustning hos kund internationellt för den som tycker om att resa
Vi söker dig som har
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektroteknik, teknisk fysik eller liknande
1-2 års arbetslivserfarenhet av liknade arbete/roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Intresse för praktiskt tekniskt arbete
Som person är du nyfiken och driven som trivs i en miljö där du får ta ansvar och arbeta praktiskt. Du ser möjligheter i förändring och uppskattar ett högt tempo när det behövs. Samarbetsförmåga, kommunikation och ett helhetstänk är viktiga egenskaper då du arbetar tätt tillsammans med kollegor och andra avdelningar.
Övrig information
Start: Augusti 2026
Plats: Uppsala
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag med chans till förlängning och överrekrytering
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se.
