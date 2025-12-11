Testdesigner/Testare av elektronik och mjukvarufunktioner i fordonssystem
2025-12-11
Vill du jobba med spetsteknologi i en omväxlande miljö där utvecklingen av framtidens militära fordonssystem står i fokus? Är du nyfiken och vill veta hur avancerade tekniska system fungerar samtidigt som du är noggrann och analytisk? Då kan det vara just dig vi söker som Testdesigner på vår avdelning SIL (System Integration Lab).
Här kan vi erbjuda ett arbete som är omväxlande och innehållsrikt.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
På avdelningen SIL jobbar vi med testutveckling och testning av mjukvarubaserade funktioner i våra fordonssystem. Testning utförs på våra testbänkar samt direkt i våra fordon.
Även om det förekommer en del praktiskt arbete så är testdesigner-rollen en mer teoretisk roll där huvudsysslan är att tolka och förstå våra nedbrutna systemkrav för att sedan realisera dessa till testfall. Som testdesigner får du en mycket stor förståelse för hur våra delsystem fungerar.
Typiska arbetsuppgifter för en Testdesigner är:
- Granska, analysera krav och specifikationer för elektronik och mjukvarubaserade funktioner.
- Bestämma hur vi ska verifiera kraven för att säkerställa funktion och säkerhet.
- Skapa testfall i textformat.
- Vara med och planera upp vad som ska testas.
- Analysera testresultat och felrapporter.
- Utföra tester på våra testbänkar och i fordon.
Som testdesigner samarbetar man förutom med sina närmsta kollegor även med andra avdelningar så som Systemavdelningen och Konstruktionsavdelningar kring utveckling och utformning av testfall.
Den du är
Vi ser gärna att du som söker har en högskoleutbildning inom teknikområdet, gärna inom elektronik eller mjukvara. Du har tidigare arbetat med att designa, utföra och dokumentera tester. Har du tidigare erfarenhet av inbyggda system eller kunskaper om fordonssystem ser vi det som mycket meriterande.
Som person har du ett starkt eget driv, är noggrann och tar stort ansvar. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och är en god lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Patrik Bengtsson 0660-292304 alternativt rekryteringskonsult Ola Pettersson, AxÖ Consulting 070 - 377 02 45
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Ersättning
