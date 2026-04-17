Testare inom testautomation till samhällsviktigt inhouse-uppdrag
2026-04-17
Våren är här och tiden springer som vanligt iväg. Har du gått och tänkt att du vill göra något nytt i ditt arbetsliv under 2026 är det faktiskt hög tid att sätta igång. Kanske är det just nu du ska ta första steget? Möjligheterna finns där - och hos Nexer får du chansen att jobba i en miljö där det händer mycket, och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. Vi söker nu en testare inom testautomation till vårat inhouse team i Jönköping.
Nexer har fått i uppdrag att utveckla, effektivisera och förvalta en samhällskritisk tjänst. Här får du arbeta i ett viktig och långsiktigt inhouse-uppdrag där du ingår i ett team som arbetar tätt tillsammans. Teamet sitter även i Växjö så tjänsten kan innebära resor till det kontoret några gånger i månaden.
I rollen som konsult hos Nexer får du en stabil och trygg anställning. Vi tror på långsiktighet och ett hållbart arbetsliv där vi lägger stor vikt vid både kompetensutveckling och work life balance. Som konsult får du också möjligheten att på sikt testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag.
Vem är du?
Du som söker har minst 5 års erfarenhet som testare och några års erfarenhet inom automatiserade tester. Alternativt är du utvecklare med några års erfarenhet inom testautomation och intresserad av en roll som testare.
Som testare inom testautomation arbetar du med att säkerställa mjukvarans kvalitet genom att skapa automatiserade testfall, bygga och optimera integrations- och byggflöden samt utveckla teamets arbetssätt kring CI/CD. Du har förståelse för/kunskap inom en eller flera tekniker och testverktyg som t ex Jenkins, Selenium, Shell Scripting eller Docker för att nämna några. Som scriptspråk hanterar du Java och/eller Python, C, C++, C#.
Att du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift är ett krav.
I våra team är samarbete, kunskapsdelning och innovation viktiga ledord. För att passa in behöver du vara kommunikativ, prestigelös och se det som självklart att hjälpa dina teammedlemmar i olika frågeställningar. Det är viktigt att du vill ge och ta emot konstruktiv feedback. Du har en god problemlösningsförmåga kombinerat med säkerhetstänk och noggrannhet. Vi tror också att din nyfikenhet och passion för att hitta nya lösningar kommer vara en stor tillgång till teamet.
Vilka är vi på Nexer i Jönköping?
Som konsult hos Nexer i Jönköping får du arbeta i spännande och utvecklande uppdrag som finns inom både offentlig och privat sektor. Vi arbetar med några av de mest teknikdrivna branscherna, exempelvis automotive, försvar och automatiserad industri.
Vi tror på kraften i mångfald och vi strävar efter att varje individ ska kunna växa - både i sin yrkesroll och som människa. Våra värderingar, "Passion & Execution", genomsyrar allt vi gör. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vårt lokala team, där vi lägger stor vikt vid gemenskap, trygghet och tillhörighet. Vi sätter alltid dig som konsult i första rummet.
Uppdragen finns hos våra kunder som verkar inom både offentlig och privat sektor. Flertalet av våra kunder inom privat sektor finns inom automotive, försvarsindustrin och automatiserad industri. Som konsult i ett inhouseteam kommer du att utföra arbetet i Nexers lokaler eller hemifrån, ofta i en hybridkombination.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
553 15 JÖNKÖPING
