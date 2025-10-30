Testare av Elektronik och Hårdvara till Tekniskt Bolag
2025-10-30
Har du en bakgrund inom elektronik, tycker om att testa och hantera hårdvara samt är duktig på dokumentation? Då kan det här vara rollen för dig. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker en testare inom elektronik och hårdvara till vår kunds team som idag består av 20 testare, både seniora och juniora. Du kommer dagligen att arbeta med kvalitetskontroll av mikrovågsenheter som finns inbyggda i kundens produkter. Du kommer ibland att behöva felsöka och det är därför önskvärt att du har tidigare erfarenhet av mikrovågsteknik.
Rollen är ganska administrativt tung, med tydliga specifikationer att följa vid mätningar och därför krävs det att du har några års arbetslivserfarenhet inom teknik och labbmiljö.
I rollen kommer du bland annat:
Analysera avvikelser
Dokumentera och skriva avvikelserapporter
Ha kontakt med inköp, reklamera och återkoppla till leverantörer
Analysera mätdata och grafer för felutslag
För att du ska trivas i rollen ser vi gärna att du gillar att arbeta i team och söker information självständigt samtidigt som du delar din kunskap och erfarenheter med andra. Du är en envis person som gillar ordning och reda. Du har en förmåga att tänka kreativt och är en duktig problemlösare.
VI SÖKER DIG SOM: Har någon form av utbildning med inriktning elektronik
Har ett par års erfarenhet av arbete inom teknik och labbmiljö
Har ett gediget intresse för teknik
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken förekommer i det dagliga arbetet
Meriterande färdigheter/erfarenheter:
Kan hantera multimeter och oscilloskop för manuella mätningar
Erfarenhet av test av prototyp och serieproducerade elektronikkonstruktioner med höga kvalitetskrav.
Kunskap i analog och digital teknik, mikrovågsteknik/RF, mätteknik.
Ritning och schemaläsning
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
Sökord: testingenjör, testare, Stockholm, elektroteknik, oscilloskop.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
