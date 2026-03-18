Test- och verifieringsingenjör till internationellt tillväxtbolag
2026-03-18
Är du nyfiken på att starta din karriär på ett välkänt, internationellt företag som är på en stark tillväxtresa? Nu söker vi dig som är i början av din karriär till en tjänst som test- och certifieringsingenjör till Karlskrona. Trivs du i en problemlösande roll med samarbeten både nationellt och internationellt? Sök tjänsten idag!
OM TJÄNSTEN:
Här får du arbeta i ett team som verifierar prestanda för deras lösningar enligt krav i nationella och internationella standarder samt kundspecifika kravställningar. Övergripande ska du vilja leda projekt där praktiska tester av exempelvis brandmotstånd, vattentryck och gastäthet planeras och genomförs och resultaten analyseras och rapporteras. Till din hjälp finns tekniker, konstruktörer och erfarna ingenjörer. Testerna utförs vid huvudkontoret samt i externa testlaboratorier runt om i världen. Du kommer att tränas upp av ett kompetent team för att på sikt bli en av våra experter inom området.
Utmaningen och det roliga i detta jobb är att du ena dagen jobbar praktiskt och andra dagen rapporterar mätdata och diskuterar prestanda med kundens dotterbolag. Av största vikt är att du trivs i en miljö där både snabba puckar, som supportfrågor, och långsiktiga strategiska aktiviteter, som planering av en testserie, förekommer mer eller mindre parallellt.
ARBETSUPPGIFTER:Verifiera systemprestanda genom fysiska tester, internt och externt
Analysera tekniska data, standarder och krav för att omvandla till praktisk information
Teknisk support och utbildning
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole eller civilingenjörsexamen inom det tekniska området
Vill arbeta i en roll där du får driva projekt
Talar och skriver obehindrad i engelska i tal och skrift. Utöver detta krav ska du kunna göra dig förstådd på svenska. Andra språk är ett plus.
Har en mycket god samarbetsförmåga samt förståelse för olika kulturer och miljöer
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
CAD-kunskap
Erfarenhet inom byggkonstrukton
Erfarenhet av projektledning
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller efter avslutad examen i juni 2026
Placering: Karlskrona
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
