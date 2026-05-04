Terminalmedarbetare sökes till lager i Almnäs
Ahréns Åkeri AB söker nu fler medarbetare till vår terminal i Almnäs. Vi är ett etablerat transport- och logistikföretag i Södertälje med verksamhet inom både fjärr- och lokaltrafik samt lagerhantering för flera välkända kunder.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som terminalmedarbetare arbetar du i vårt lager med dagliga logistiska flöden. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Plock och pack av gods
Lastning och lossning av lastbilar
Hantering och sortering av gods
Övrigt förekommande lagerarbete
Arbetet ställer krav på noggrannhet, tempo och god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Truckkort är meriterande
Erfarenhet av lager- eller terminalarbete är en fördel
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet i branschen
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegorÖvrig information
Arbetsplats: Almnäs, Södertälje
Tjänst: Timanställning med möjlighet till förlängning
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: ansokan@ahrensakeri.se
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: ansokan@ahrensakeri.se Arbetsgivare Ahréns Åkeri AB
(org.nr 556556-2823)
152 58 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Ahréns Åkeri AB Jobbnummer
9889110