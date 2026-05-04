Terminalmedarbetare sökes till lager i Almnäs

Ahréns Åkeri AB / Lagerjobb / Södertälje
2026-05-04


Visa alla lagerjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ahréns Åkeri AB i Södertälje, Huddinge, Järfälla, Stockholm, Strängnäs eller i hela Sverige

Ahréns Åkeri AB söker nu fler medarbetare till vår terminal i Almnäs. Vi är ett etablerat transport- och logistikföretag i Södertälje med verksamhet inom både fjärr- och lokaltrafik samt lagerhantering för flera välkända kunder.

Publiceringsdatum
2026-05-04

Om tjänsten
Som terminalmedarbetare arbetar du i vårt lager med dagliga logistiska flöden. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Plock och pack av gods
Lastning och lossning av lastbilar
Hantering och sortering av gods
Övrigt förekommande lagerarbete

Arbetet ställer krav på noggrannhet, tempo och god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer
Truckkort är meriterande
Erfarenhet av lager- eller terminalarbete är en fördel
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet i branschen
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Övrig information
Arbetsplats: Almnäs, Södertälje
Tjänst: Timanställning med möjlighet till förlängning
Tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: ansokan@ahrensakeri.se
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: ansokan@ahrensakeri.se

Arbetsgivare
Ahréns Åkeri AB (org.nr 556556-2823)
152 58  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Ahréns Åkeri AB

Jobbnummer
9889110

Prenumerera på jobb från Ahréns Åkeri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ahréns Åkeri AB: