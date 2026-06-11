Terminalchef till UT Transport i Norr AB i Kiruna
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2026-06-11
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Vill du leda, utveckla och driva en verksamhet där människor, resultat och förbättringar står i centrum? Vi söker en Terminalchef till vår terminal i Kiruna – en nyckelroll där du säkerställer lönsamhet, god kvalitet samt ett motiverat och välfungerande team. Hos oss får du möjlighet att påverka terminalens framtid och bidra till företagets fortsatta framgång.
Om rollen
Som Terminalchef har du det övergripande ansvaret för terminalens ekonomiska resultat, operationella prestanda och personalfunktion. Du leder och utvecklar verksamheten i linje med företagets mål inom kostnad, leverans, kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och medarbetarengagemang.
Du är en närvarande ledare som engagerar och utvecklar ditt team, samtidigt som du säkerställer en effektiv och hållbar drift. Du är en aktiv ledare som själv bidrar i den dagliga driften och säkerställer en välfungerande logistik på terminalen. Rollen innebär ett nära samarbete med både lokala, regionala och nationella funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa och förbättra terminalens operationella prestanda i enlighet med uppsatta mål och nyckeltal (KPI:er).
Implementera processförbättringar och nya arbetssätt för att stärka effektivitet och kvalitet.
Leda planering av bemanning och långsiktig kapacitet.
Initiera och driva utvecklingsprojekt baserat på strategiska mål och prestationsbehov.
Vara en aktiv, stödjande och lösningsorienterad ledare som främjar kontinuerlig förbättring.
Coacha och utveckla medarbetare genom individuella mål, utbildning och uppföljning.
Ansvara för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet – inklusive SAM, skyddsronder, riskanalyser och brandskydd.
Hantera och följa upp tillbud, olyckor och förbättringsåtgärder i samarbete med HR.
Delta i regionala och nationella projekt kopplade till terminalverksamheten.
Vara en kulturbärare och förebild som aktivt kommunicerar företagets värderingar.
Färdigheter & kvalifikationer
Väsentliga krav
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Gymnasieexamen i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Arbetsledande erfarenhet.
Erfarenhet från logistik- eller transportverksamhet, t.ex. terminalarbete eller transportledning.
Goda IT-kunskaper, särskilt i Microsoft Office-paketet.
B-körkort
Önskvärt
Ledarskapsutbildning
Truckbehörighet A + B
CE-körkort
Arbetsmiljöutbildning, exempelvis BAM eller motsvarande.
Expertis & personliga egenskaper
Vi söker en ansvarstagande och engagerad ledare som trivs i en verksamhet i stark tillväxt. Efter nyligen genomförda implementeringar av flera stora kunder i Norrbotten befinner vi oss i en expansiv fas, där flexibilitet och anpassningsförmåga är avgörande för framgång.
Du kombinerar strategiskt tänkande med ett närvarande ledarskap och har förmågan att leda i en miljö där den ena dagen sällan är den andra lik. Med ett lösningsorienterat och kommunikativt arbetssätt skapar du tydlighet, engagemang och struktur även i förändring. Du är resultatorienterad och strukturerad, planerar och följer upp mål på ett effektivt sätt och motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
På UT Transport i Norr är vi ett ledande företag inom transport- och logistikbranschen i Norrland och Sverige. Som en del av DANX Carousel Group har vi ett starkt nätverk som sträcker sig över hela Europa. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen – och vi vet att det är våra engagerade medarbetare som gör det möjligt.
Vill du vara med och forma framtidens terminal i Kiruna? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UT Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723)
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960223