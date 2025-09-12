Terminalarbete för studenter till Rosersberg - kvälls- och nattpass
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-09-12
Vi på StudentConsulting söker nu flexibla och arbetsamma terminalarbetare till vår kund i Rosersberg.
Arbetet innebär tungt terminalarbete där du tillsammans med ditt team ansvarar för att lasta, lossa och sortera gods. Passens längd är ca 5 timmar och arbetstiderna är främst förlagda till kväll och natt.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar eller redan har en annan sysselsättning men vill arbeta några pass i veckan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har studier eller annat jobb och söker extra jobb.
Har god fysik och trivs med att arbeta fysiskt.
Är flexibel, noggrann och ansvarstagande.
Kan arbeta kvällar och nätter.
Bor i närheten av Rosersberg och har möjlighet att ta dig dit.
Vi erbjuder:
Extraarbete i ett sammansvetsat team.
Ett fartfyllt och varierande arbete.
En chans att kombinera studier eller annan sysselsättning med jobb.
Låter det intressant? Ansök redan idag och bli en del av vårt team i Rosersberg!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
