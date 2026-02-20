Terminalarbetare till Yilport i Rosersberg sökes!
Cleverex Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2026-02-20
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Cleverex Bemanning söker just nu en terminaloperatör för heltidsarbete hos vår kund Yilport i Rosersberg.
Yilport är en ledande aktör inom terminal- och logistikindustrin med starkt fokus på värden som integritet, säkerhet och kundorientering. De ansvarar för inkommande leveranser från godståg och strävar efter att erbjuda högkvalitativ service.
Initialt kommer du att vara konsult hos oss på Cleverex och arbeta via oss, ute hos Yilports team. Om allt känns bra i samarbetet förväntas du gå över till Yilport på sikt.
Du erbjuds
• Möjlighet att utveckla dina färdigheter inom logistik.
• Att vara en viktig del av ett ledande logistikföretag och påverka verksamheten.
• En arbetsplats som uppmuntrar initiativtagande och självständighet.
• En dynamisk arbetsmiljö inom logistik och terminalverksamhet.
• Utbildning för att bli kranförare.Dina arbetsuppgifter
• Lossa och lasta bilar från biltåget på ett säkert och effektivt sätt.
• Hantera gods noggrant och följa säkerhetsprotokoll.
• Manövrera kran, container, trailers och lyfta tankar med kranen.
• Transportera bilar till angiven plats inom terminalområdet.
• Samarbeta med kollegor och överordnade för smidig verksamhet.
• Andra arbetsuppgifter inkluderar provtagning av kaffebönor och sopning av containrar.Profil
• Intresse för maskiner
• Noggrannhet och ett säkerhetstänk samt förmåga att hantera stress.
• God samarbetsförmåga och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
• God förståelse för säkerhetsföreskrifter och strikt efterlevnad av dem.
• Meriterande med erfarenhet av fysiskt arbete och förmåga att hantera tunga lyft.
• Krav på manuellt B- körkortÖvrig information
• Start: Omgående.
• Plats: Rosersberg.
• Omfattning: Heltid.
• Arbete på heltid från måndag till fredag (3 skift) mellan 05.00-20.00.
• Möjligt helgarbete.
• Manuellt b-körkort är ett krav då transporter av bilar förekommer i tjänsten.
• Godkänd hälsokontroll som ombesörjs av Yilport. Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt!
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex och vi hänvisar alla frågor till rekrytering@cleverex.se
. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755428