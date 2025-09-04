Terminalarbetare till välkänd kund i Norrköping | Extrajobb
2025-09-04
Är du en driven person som söker ett flexibelt extrajobb inom lager? Just nu söker vi på Manpower lagerarbetare till vår kund i Norrköping. Här får du chansen att arbeta med plock, pack och truckkörning i en fartfylld och trivsam arbetsmiljö - med en konkurrenskraftig lön som matchar din insats. Vill du utvecklas inom branschen och vara en del av ett härligt team? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden i Norrköping.
Att arbeta som terminalarbetare
Att arbeta som terminalarbetare innebär ett fysiskt och varierande arbete i en dynamisk miljö där tempot ofta är högt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att lasta och lossa gods, sortera och hantera paket samt säkerställa att varor skickas iväg och tas emot på ett effektivt och noggrant sätt. Truckkörning är en central del av arbetet, och du kan exempelvis använda truck för att flytta pallar, organisera lagerytor och hantera tunga lyft.
Övrig information:
Placeringsort: Norrköping
Arbetstider: Kvälls- och nattskift
Anställningsform: Extrajobb vid behov
Är du rätt person för rollen som terminalarbetare?
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och förmågan att samarbeta i team. Eftersom du arbetar med in- och utleveranser är det viktigt att du följer säkerhetsrutiner och arbetar strukturerat för att säkerställa ett smidigt flöde i terminalen. Det är ett jobb som passar dig som gillar att vara aktiv, trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning till att lösa problem i en varierad arbetsmiljö.
Vi söker dig som
* har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - exempelvis: deltidsjobb, studier, elitidrott, egen företagare
* behärskar svenska i tal och skrift
* har god fysik
* kan arbeta minst 2-3 gånger i veckan
* har truckkort A1-A4 och B1-B4
Det anses meriterande om du sedan innan har erfarenhet av truckkörning från tidigare arbete.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
