Terminalarbetare till lager i Örebro, på dagtid!
Har du tidigare arbetat på en terminal eller lager och har truckkort så kan du vara vår kunds nästa medarbetare. Här blir du en del av ett engagerat team där du spelar en nyckelroll i att säkerställa smidiga och effektiva godshanteringar. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som terminalmedarbetare blir du en viktig del av en effektiv logistikverksamhet. I rollen kommer du att arbeta med lossning samt lastning av styckegods, kvalitetssäkring av godset och att underhålla terminalen. Utöver det praktiska arbetet ingår även administrativa uppgifter i transportsystem, såsom att registrera avvikelser och skriva ut fraktsedlar. Arbetet innebär också kontakt med chaufförer, både på plats och via telefon.
Vår kund har sitt lager i Örebro och arbetstiderna är förlagda mellan kl.08-17.
Du erbjuds
En heltidstjänst på 6 månader med goda chanser till förlängning
En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic WorkDina arbetsuppgifter
Truckkörning
Lossning samt lastning av styckegods
Administration gällande leveranser
Kvalitetssäkring av gods
Avvikelserapportering
Underhåll av terminalen
Kontakt med chaufförer
Vi söker dig som
Tidigare arbetat på en terminal eller lager
Behärskar svenska flytande och engelska grundläggande
Har truckkörkort A1-4 & B1-4 samt erfarenhet av att köra truck
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av lastning och lossning av bilar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LEAPQ0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
