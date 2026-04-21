Terminalarbetare till DSV Road/Östersund.
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Östersund
2026-04-21
Letar du det perfekta extrajobbet och jobb över sommaren? Nu söker vi våra nya stjärnor som kan komplettera teamet hos DSV Road/Östersund.
Som terminalarbetare hos DSV Road/Östersund. så kommer du vara en viktig medarbetare i teamet. Ni är flera kollegor som tar hand om allt inkommande och utgående gods under natten samt sortering/förflyttning av pall till rätt linje.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat truckkörning, hantering av gods och paket, lastning och lossning av fordon gör chaufförerna.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos DSV Road/Östersund. Vi erbjuder en trygg anställning och är kollektivavtalsanslutna samt följer transportavtalet-terminal.
Du som söker är student på minst 50% med minst 1 år kvar på dina studier, med fördel längre, alternativt har du ett annat deltidsjobb på minst 50% som passar med arbetstiderna ovanför.
Som bemanningskonsult hos oss på Student Consulting så har du alltid din konsultchef nära till hands för frågor eller funderingar, samt en trygg anställning och arbetsplats. Du väljer själv hur många pass du har möjlighet att ta genom att registrera din tillgänglighet i vår app, varpå vi bokar ut dig. Vi vill att du ska kunna jobba minst 3 pass i veckan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar ett fysiskt arbete och har lite arbetserfarenhet, gärna inom liknande uppgifter. Det är viktigt att du kan vara tillgänglig över sommaren 2026, som kortast.
Du som söker har truckkort som du kan uppvisa samt erfarenhet från körning av truck.
Truckkort, Läst A och B Teori samt fysiskt plastkort.
Lättlärd och stresstålig
ADR 1.3 är meriterande, annars erbjuds utbildningen internt.
Hög arbetsmoral och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Tidigare erfarenheter inom lager/logistik (meriterande)
Behärskar svenska i tal/skrift eftersom instruktioner, rutiner, fraktdokument är skrivna på svenska
Flexibel och är öppen för både dagpass och nattpass.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
Chaufförvägen 14
)
831 48 ÖSTERSUND
StudentConsulting
Mathias Månsson sundsvall.gavle@studentconsulting.com
9868136