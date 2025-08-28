Terminalarbetare sökes under högsäsong till PostNord TPL!
Vi söker nu terminalarbetare till PostNord TPL i Ljungby. Heltidsjobb under högsäsong på hösten och vintern, med chans till förlängning. Ett fysiskt arbete för dig som gillar tempo och lagarbete.
Som terminalarbetare kommer du att arbeta på PostNords lager i Ljungby. Det dagliga arbetet består framförallt av:
• Inmatning och sortering av gods
• Returhantering
• Vikning av kartong
Arbetet är fysiskt och innebär att du är stående under hela arbetspasset. Tunga lyft förekommer, och vi söker därför dig som har en god fysisk arbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett högt tempo tillsammans med kollegor.
Arbetstider
Tjänsten är på heltid och förlagd i 2-skift:
Förmiddag: 06:15-14:51
Eftermiddag: 15:00-00:00 (15:00-20:30 på fredagar)
DETTA SÖKER VI
• Är ansvarstagande, samarbetsvillig och flexibel
• Har god fysisk uthållighet och gillar att arbeta i ett högt tempo
• Är bekväm med att stå och arbeta hela passet
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från lager- eller terminalarbete är meriterande. Har du truckkort, ange gärna det i din ansökan.
Anställningsform: Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos PostNord TPL. Som konsult hos oss får du trygghet genom kollektivavtal, försäkringar och stöd av din konsultchef.
OM FÖRETAGET
