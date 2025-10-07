Terminalarbetare sökes till välorienterat företag i Malmö!
2025-10-07
Har du erfarenhet av arbete inom industri, logistik eller hantering av oljeprodukter?
Vill du arbeta i en dynamisk och säkerhetsfokuserad miljö där noggrannhet och ansvar står i centrum?
Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
MK Manning söker nu en terminalarbetare till en av våra kunder i Malmö.I rollen kommer du att arbeta med påfyllning och hantering av olja och andra vätskor i lastbilar för vidare transport. Arbetet kräver noggrannhet, säkerhetstänk och teknisk förståelse. Dina arbetsuppgifter
Kontrollera att rätt typ och mängd produkt används vid varje påfyllning.
Inspektera utrustning och tankar för att upptäcka eventuella läckage eller skador.
Utföra förebyggande underhåll av pumpar och påfyllningsutrustning.
Genomföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller krav och specifikationer.
Dokumentera varje påfyllning, inklusive kvantitet, typ av olja och fordonets registreringsnummer.
Följa strikta säkerhetsrutiner för att förebygga spill, brand och andra incidenter.
Hantera farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt enligt gällande föreskrifter.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete med oljeprodukter, kemikalier eller inom terminal- eller industriverksamhet.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt säkerhetsfokus.
Har teknisk förståelse och vana att arbeta med pumpar, ventiler eller liknande utrustning.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Har god fysik, då arbetet kan innebära tunga lyft och arbete i olika väderförhållanden.
Har grundläggande datorvana för att kunna dokumentera arbetet.
Truckkort eller annan relevant certifiering är meriterande.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en stabil verksamhet.
Arbetskläder och skyddsutrustning.
Möjlighet till kompetensutveckling och intern utbildning.
En positiv arbetsmiljö med stark teamkänsla.
Dagtid och beredskap i en verksamhet med kontinuerlig drift.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Bli en del av MK Manning och bidra till en säker och effektiv verksamhet i hjärtat av Malmö! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://mkmanning.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9545694