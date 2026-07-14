Terminalarbetare sökes till studentjobb i Östra Hamnen!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-07-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du student och vill ha ett aktivt extrajobb vid sidan av studierna? Vi söker dig som vill arbeta som terminalarbetare hos vårt kundföretag i Östra Hamnen under vardagar, dagtid.
Som terminalarbetare kommer du att arbeta i ett team som ansvarar för att sortera och hantera försändelser i terminalmiljö. Arbetet sker vardagar, måndag till fredag, med arbetstider cirka 07:30–15:30. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att sortera returförsändelser och placera dem i olika burar, flytta burar och säckar med paket till rullbandet samt skanna och registrera dessa.
Arbetet är stundtals enformigt men viktigt för att flödet i terminalen ska fungera. Du arbetar i ett sammansvetsat team där ni hjälps åt och har en god stämning. Under lugnare perioder kan andra uppgifter förekomma, exempelvis att hantera och sortera paket som inte har kunnat levereras vidare. Du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vårt kundföreta
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som studerar på minst 50 procent och har minst ett och ett halvt år kvar av dina studier. Du kan arbeta två till tre vardagar i veckan och trivs i en miljö där det händer mycket. Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning till arbete i grupp. Du bör känna dig bekväm med ett fysiskt arbete som kan innebära tyngre moment.
Tjänsten är ett extrajobb vid sidan av studierna med start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Borrgatan 55 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Gustafsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
10002430