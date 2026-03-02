Terminalarbetare sökes till kvällssorteringen, UPS Jönköping (Vikariat)
2026-03-02
UPS paketcenter i Jönköping söker personal till kvällssorteringen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består av sortering, lastning och scanning av paket och dokument. Arbetet sker från tidig eftermiddag till kväll.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är en glad och positiv lagspelare med stort eget driv. Det är viktigt att du är arbetsvillig och har god fysik eftersom det förekommer tunga lyft. Arbetet sker i högt tempo och det är därför viktigt att du är stresstålig och van vid att arbeta under tidspress.
Vi vill att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Med hänsyn till arbetstidens förläggning är det bra om du har möjlighet att ta dig till arbetet med andra färdmedel än kollektivtrafik. Därav ser vi att det är av fördel att du har körkort och tillgång till bil.Om tjänsten
• Deltid måndag-fredag, 17.00- 21.15
• Vikariat med start enligt överenskommelse fram till och med 30 oktober 2026.
• Lön och villkor enligt kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet.
Då vi är ett säkerhetsklassat företag så kommer vi att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Vi rekryterar löpande, sök därför tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Kylvägen 7
556 52 JÖNKÖPING
9772627