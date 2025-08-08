Terminalarbetare sökes till kund på Stigamo - kvällsskift
2025-08-08
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu drivna och noggranna terminalarbetare till vår kund på Stigamo. Har du erfarenhet av terminalarbete är det meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att lära!
Du kommer främst arbeta med manuell sortering, men andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Arbetet är fysiskt och kräver att du är effektiv, strukturerad och kan följa instruktioner. När du har lärt dig rollen förväntas du kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Arbetsuppgifter:
• Sortera och hantera paket och gods manuellt
• Kontrollera och matcha sändningar mot följesedlar
• Säkerställa ordning och reda i terminalmiljön
• Rapportera avvikelser och följa säkerhetsrutiner
• Bidra till ett effektivt flöde i den dagliga driften
Profil
Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar, som trivs med att ha ett tydligt mål med dagen och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du har en positiv inställning och gillar att vara en del av ett team, men har inga problem med att arbeta självständigt när det krävs. Du är noggrann, punktlig och ser till att jobbet blir gjort - rätt och i tid.
Kvalifikationer
• God svenska i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta kvällstid (14:30-23:00)
• God fysik och arbetsmoral
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av terminal- eller lagerarbete
• ADR-utbildning
• Truckkort (A2, B1)
• Erfarenhet av motviktstruck och ledstaplare
Start: Omgående
Plats: Stigamo
Start: Omgående
Plats: Stigamo
Är du redo för en ny utmaning? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Detta är ett heltidsjobb.
