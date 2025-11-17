Terminalarbetare sökes till Frigoscandias terminal i Örebro!
Frigoscandia AB / Lagerjobb / Örebro
2025-11-17
Nu söker vi en ny kollega som vill arbeta med vårt härliga team i Örebro!
Tillsammans med oss kommer du att hantera både kylt och fryst gods. Det är viktigt att veta att du kommer att röra dig i kalla miljöer. I rollen som terminalarbetare arbetar du operativt med alla förekommande arbetsuppgifter på terminalen. Dessa innefattar bland annat:
- Truckkörning - roligt och ansvarsfullt arbete
- Lossning, lastning samt placering av gods - Kräver att du är noggrann, strukturerad och gillar hög kvalitet
- Administration/systemhantering kring lastnings-/lossningslistor och fraktdokument - Otroligt viktigt och det som gör oss bäst i klassen.
- Kvalitetssäkring av godset, bland annat temperaturkontroller - Kanske det absolut viktigaste vi gör
- Avvikelserapportering - När det förekommer
- Underhåll av terminalen, städning - Så blir det säkrare och trevligare för alla och våra kunder gillar våra fina terminaler
Ansök idag!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med 6 månaders provanställning, med placeringsort Örebro. Vi söker någon till kväll/eftermiddags passet. Arbetstiden är förlagd mellan Sön-Tors 1500-0000 .
Intresserad av att söka tjänsterna? Välkommen med din ansökan. Sista dag för ansökan är 23 november 2025.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag om vi hittar rätt person, så ansök redan idag!
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta;
Christer Råberg, Site Manager - christer.råberg@frigoscandia.com
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling på Frigoscandia AB. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Som anställd hos Frigoscandia erbjuder vi dig en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Slumpmässiga alkohol- och drogtest
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats.
Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda.
Vi arbetar enligt våra kärnvärden; vi tar ansvar, spelar för laget och vill mer!
Vi förutsätter att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och att du gillar att ge god service!Vi tror på att ett bra team och samarbete är avgörande för vår succé, så vi lägger stor vikt vid till dina personliga egenskaper vid en intervju, som dina tidigare arbetsliv erfarenheter.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
- Truckkort A2 (ledstaplare) & B1 (motvikt) (samt vana av att köra truck)
- 18 år eller äldre
- Svenska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av terminalarbete
- Arbetat i kyld & fryst miljö
Frigoscandia driver ett temperaturkontrollerat logistiskt nätverk där vi lagrar och distribuerar livsmedel på ett hållbart och kvalitetssäkert sätt. Genom våra fordon, lager och terminaler hanterar vi livsmedel från -23 grader till +18 beroende på vilket behov och krav som ställs. Att vara expert på temperaturer är en naturlig del av vårt företags dna. Vår tydliga ambition framåt är att erbjuda våra kunder smarta logistiktjänster, enkla att hantera, allt i takt med den teknikutveckling som nu möjliggörs i vår bransch. Förutom lager och distribution i Norden och Europa, erbjuder vi olika typer av tjänster som infrysning, upptining eller förberedande butiksexponering.
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats. Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi på sina ställen genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektivare som tjänstemän. Vid nyanställning kan vi även komma att begära utdrag från belastningsregistret. Tidigt i vår rekryteringsprocess låter vi kandidater besvara ett eller flera tester för att ta reda på mer om personlighet och problemlösningsförmåga. Tester är en träffsäker urvalsmetod som minskar risken för att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frigoscandia AB
(org.nr 556052-0263), https://frigoscandia.com Jobbnummer
9608959