Terminalarbetare sökes i Växjö | Extrajobb | Natt

Har du truckkort och trivs med ett fysiskt arbete i en dynamisk miljö? Vill du arbeta extra hos en av världens ledande logistikleverantörer? Då har vi extrajobbet för dig! Vi på Manpower söker nu lagerarbetare till ett välkänt logistikföretag i Växjö. Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb med konkurrenskraftig lön som du kan kombinera med dina studier. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Växjö.
Om jobbet som truckförare
Hos vår kund kommer du bland annat att plocka, packa och administrera artiklar som sedan ska levereras till kunder runt om i Sverige. Vidare kommer du i dina arbetsuppgifter även att köra ut material till de olika avdelningarna. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team registrera leveranser i systemet samt sortera och lagra varor i rätt del av lagret. Det är ett perfekt jobb för dig som vill ha flexibla arbetstider och extra inkomst vid sidan av din huvudsakliga sysselsättning!
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Arbetstider: Natt
Start: Omgående
Vem söker vi?
För att trivas i rollen som lagerarbetare är du en noggrann, ansvarstagande och effektiv person. Du arbetar strukturerat, har ett högt tempo och trivs med fysiskt arbete. Samarbetsförmåga är viktigt då du ingår i ett team, men du är också självgående och tar initiativ när det behövs. Om du är flexibel och lösningsorienterad kommer du att passa perfekt hos oss!
Krav för tjänsten
* En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - tex studier, deltidsjobb, F-Skattsedel etc
* Truckkort A1-4 och B1
* Körkort och tillgång till bil
* God fysik
* Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
* Tidigare erfarenhet av truckkörning
* Tidigare lagererfarenhet
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
