Terminalarbetare sökes för heltidstjänst hos stort logistikföretag!
Är du en effektiv och noggrann person som tycker om att arbeta med fysiska arbetsuppgifter? Sök tjänsten redan idag
I detta uppdrag arbetar du i kundens terminal. Arbetsuppgifterna kan vara allt från av- och pålastning av paket från lastbilar samt sortering av paket och brev. Arbetsuppgifterna sker i ett högt tempo tillsammans med dina arbetskollegor. Det är en tjänst som stundtals kan vara fysiskt krävande vilket är viktigt att du känner passar dig.
Tjänsten är på heltid men med flexibla arbetstider och kan variera mellan morgon, dag och kväll. För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att man har möjlighet att arbeta olika typer av tider och pass.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
Vår kund är ett erkänt post- och logistikföretag. Koncernen har drygt 40 000 medarbetare och förmedlar omkring 30 miljoner försändelser varje dag. De erbjuder standardtjänster för paket, pall, express samt olika logistiklösningar för systemtransporter, tredjepartslogistik och spedition.
Meriterande men inte krav:
Truckkort
DETTA SÖKER VI
För att passa för tjänsten krävs att du är punktlig, arbetsvillig och fysiskt uthållig då det förekommer mycket tunga lyft. Vidare krävs det att du har en positiv inställning till arbetet. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är flexibel med vilka arbetstider du kommer arbeta. Du kommer erbjudas en visstidsanställning på heltid med en inledande sexmånadersperiod. Så ansöker du
