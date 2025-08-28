Terminalarbetare sökes för extrajobb på nattetid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-08-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Studerar du och letar efter ett flexibelt extrajobb vid sidan av dina studier? Trivs med nattarbete i en fysisk och aktiv miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu terminalarbetare till vår kunds verksamhet i Torsvik. Tjänsten passar dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och som vill arbeta extra under terminerna, med möjlighet till fler arbetspass under loven. Arbetsuppgifterna består främst av manuell paketsortering. Även hantering av in-och utleveranser kan förekomma.
Tjänsten är på deltid och förväntas starta under september med introduktion hos kund. Arbetstiderna är vanligtvis förlagda måndag-torsdag, 22:00-05:00 samt söndagar 00:00-05:00.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och utför arbetet hos vår kund i Torsvik. Du har möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, då du själv lägger din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning. Vi ser gärna att du som söker du kan arbeta minst två pass i veckan under terminerna och upp till heltid under lov.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, positiv och arbetsvillig. Du är inte rädd för att ta i när och där det behövs. Arbetet är periodvis tungt, varför du bör ha en god fysik. Då arbetsbelastningen kan variera är det viktigt att du kan hålla ett högt arbetstempo. Vidare är är ett krav att du studerar på minst 50 % och att du kan jobba minst två pass i veckan under terminerna och upp till heltid under lov. Eftersom behov kan uppstå med kort varsel ställer tjänsten krav på flexibilitet. Bussförbindelser finns, men det är meriterande med B-körkort och tillgång till bil.
Låter detta som något för dig? Ansök då redan idag! Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Jönköping jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9480496