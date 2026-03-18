Terminalarbetare sökes för extrajobb på kvällar!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping
2026-03-18
Är du en person som trivs att jobba i en fartfylld & målstyrd organisation? Har du erfarenhet av terminalarbete och vill arbeta extra? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Som terminalarbetare kommer du att arbeta med sortering av gods och diverse andra arbetsuppgifter som kan förekomma på en terminal. Här får du chans till att testa på flera olika spännande arbetsuppgifter och i ett högt tempo.
Vi söker dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % till vår kund i Jönköping på Torsvik. Vi söker dig som vill komplettera vårt team hos en av våra största kunder i Jönköping.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag mellan 14:00-21:00 kan ibland bli eventuellt längre pass. Du lägger in din egen tillgänglighet men vi ser gärna att du som söker ska kunna arbeta minst 2 pass i veckan. Start för uppdraget är omgående och behovet sträcker sig under april/maj.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är positiv och arbetsvillig samt att du är inte rädd för att ta i när och där det behövs. Arbetet är periodvis tungt och innehåller tunga lyft vilket innebär att du bör ha en god fysik. Då arbetsbelastningen kan variera är det viktigt att du kan hålla ett högt arbetstempo. Vi förutsätter även att du är flexibel och ansvarsfull och inte främmande för att hoppa in med kort varsel. Det är ett krav att du studerar på minst 50% och att du kan jobba två pass i veckan och hoppa in med kort varsel. Truckkort är meriterande men inget krav för tjänsten.
Det är fördelaktigt om du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Är du den vi söker? Ansök till tjänsten redan idag eftersom tjänsten kommer att tillsättas löpande. Intervjuer kommer att hållas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bordsvägen (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hana Kelmendi jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9805999