Terminalarbetare sökes för extrajobb natt i Malmö med start i omgående!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-09-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs att jobba fysiskt i en fartfylld organisation? Söker du ett extrajobb på nätterna vid sidan av dina studier? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är ett erkänt post- och logistikföretag. De erbjuder standardtjänster för paket, pall, express samt olika logistiklösningar för systemtransporter, tredjepartslogistik och spedition.
Som lagermedarbetare kommer du arbeta med brevsortering samt andra diverse arbetsuppgifter som kan förekomma på ett lager/terminal. Arbetet är fysiskt krävande då man står upp hela arbetspasset och utför tunga lyft.
Terminalen har öppet dygnet runt. För denna tjänst är arbetstiderna 03.30-06.00 måndag-fredag. Vi ser gärna att du som söker kan arbeta minst 3 nätter i veckan. Inbokning av dessa pass sker oftast samma dag som passet är. Så det är viktigt att du är flexibel. Vid perioder som Black Friday eller andra kampanjer kan det bli aktuellt med fler arbetspass än vanligt.
I detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, då du själv lägger din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men arbetar ute hos vår kund i Östra Hamnen!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är student, har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, som är flexibel, arbetsvillig och driven. Arbetet är fysiskt krävande, vilket innebär att vi gärna ser att du har god fysisk och inte är rädd för att ta i när det behövs. Har du tidigare erfarenhet av terminal/lagerarbete är detta meriterande. Vidare är det ett krav att du behärskar svenska i både tal och skrift.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9507129