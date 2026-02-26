Terminalarbetare på heltid sökes med omgående start i Örnsköldsvik
2026-02-26
Tycker du om att arbeta praktiskt och söker ett fartfyllt och utvecklande jobb inom lager och produktion? Vi söker en glad terminalarbetare till ett av Sveriges största företag!
Vill du vara en viktig del i logistikkedjan och bidra till att varje paket når sin destination? Som terminalarbetare hos vår kund får du en nyckelroll där du är länken mellan människor och företag, och gör vardagen enklare för alla i Sverige.
I rollen kommer du i huvudsak att hantera paket- och pallhantering där du ansvarar för sortering och registrering av paket, samt lastning och lossning av både paket och pallar.
Vi söker dig som kan börja omgående och jobba heltid med preliminära arbetstider måndag-fredag kl. 08:30-17.30. Observera att tiderna kan diffa något. Behovet är till slutet av sommaren men med god chans till förlängning
Innan uppdragets start kommer du att få en gedigen upplärning så att du känner dig trygg och väl förberedd för dina arbetsuppgifter. Arbetet är fysiskt och emellanåt tempofyllt, där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en dynamisk miljö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann och effektiv, men som samtidigt tar ansvar och känner stolthet i att göra ett bra jobb. Du trivs med att arbeta fysiskt och gillar när tempot är högt och dagarna går fort. Med en flexibel och lösningsorienterad inställning tar du dig an utmaningar på ett smidigt sätt och ser möjligheter istället för hinder. Framför allt är du en lagspelare med en positiv inställning som bidrar till en härlig stämning på arbetsplatsen - för oss är det viktigt att vi hjälps åt och har kul på vägen.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Goda språkkunskaper i svenska.
Truckkort och tidigare liknande arbetslivserfarenhet är mycket meriterande.
Känner du igen dig i beskrivningen eller vet du någon som hade passat? Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidater.
