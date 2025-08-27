Terminalarbetare och Budbilschaufför sökes i Mantorp
2025-08-27
TERMINALARBETARE OCH BUDBILSCHAUFFÖR MANTORP (DELTID)
Instabox Mantorp behöver förstärka sin arbetsstyrka och söker just nu duktiga terminalarbetare och budbilschaufförer till sin terminal.
OM INSTABOX
Instabox är ett tech/logistik företag som vill förändra branschen för en smartare och fossilfri framtid. Det ska vara okrångligt att handla på nätet och därför erbjuder Instabox ett snabbt och smidigt leveransalternativ, allt för att göra vardagen enklare. Instabox startade i Stockholm 2015 och finns nu runt om i Norden samt Tyskland.
UPPDRAGSBESKRIVNING
Som terminalarbetare arbetar du i Instabox terminal där det inkommer tusentals paket som skall levereras till kunder. Arbetet består av både maskinell och manuell sortering i olika grad och beror på var du arbetar. Häri ligger att säkerställa att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell. Arbetet passar dig som studerar på minst 50%, alternativt har ett annat jobb på minst 50%.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Sortering - Scanning - Plockning - Budbilskörning
OBS! Notera att du i denna tjänst kommer att behöva hantera även lådor med alkohol.
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG
Som terminalarbetare trivs du med ett tempofyllt, ansvarsfullt och utmanande arbete. Arbetet innehåller en hel del tunga moment och sker i ett högt tempo, vilket innebär att god fysik är en förutsättning. Även förmåga att hantera IT-hjälpmedel är bra egenskaper. Att du upplevs som positiv och professionell är viktigt - Instabox förväntar sig god service och hög kvalitet. Som person är du punktlig, noggrann och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är en naturlig problemlösare och älskar utmaningar.
ARBETSTID
Du förväntas kunna jobba ca 3 dagar/vecka måndag - fredag. Arbetstiderna kan variera och är flexibla mellan 07:00-16:00. Helgarbete kan förekomma.
KRAV
Du måste ha fyllt 18 år
B-körkort
God förståelse för Microsoft Office
Goda datorkunskaper
Stark lagspelare
God fysik
Kunna hantera lådor med alkohol
Goda språkkunskaper i svenska eller engelska (skriftligt och verbalt)
Du är studerande eller har annan sysselsättning (annat jobb) på minst 50%
Bakgrundskontroll - Nolltolerans mot förekommande i brottsregister
MERITERANDE
Erfarenhet av liknande arbete
Truckkort
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är en visstidsanställning (deltid vid behov). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Flexio Work AB
(org.nr 559215-2481)
595 58 MANTORP Arbetsplats
Instabee Sweden AB Jobbnummer
9479415