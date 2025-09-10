Terminalarbetare nattetid sökes till Rosersberg
2025-09-10
Vi söker nu för vår kunds räkning en nattlastare till Rosersberg på heltid. Du kommer att vara anställd konsult hos Bemannix men arbeta för vår kund i Rosersberg.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Måndag-lördag 23:30-08:30 Omfattning: Heltid tillsvidare Placering: Rosersberg, norra Stockholm
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som nattlastare på terminal innefattar lastning och lossning av bilar, truckkörning samt scanning och kontroll av gods på terminalen. Utöver dessa uppgifter ingår även ruttplanering då bilarna packas efter körturer som du själv planerar. Varje arbetspass består av att handlasta och planera rutten för flertalet bilar.
För denna tjänst krävs:
Truckkort A+B
God datorvana
Körkort B
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är:
Erfarenhet av liknande arbete
Om dig
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du är strukturerad och kan arbeta självgående. Vidare ser vi att du visar ett engagemang för ditt arbete och tar ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda. Du är även en lagspelare som trivs i att arbeta tillsammans med dina kollegor för att gemensamt nå de uppsatta målen.
Om oss:Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.
Övrigt:Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid 09:00-16:00 på vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Alexander Landholm alexander@bemannix.se Jobbnummer
9502736