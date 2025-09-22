Terminalarbetare natt i södra Stockholm
I rollen som terminalarbetare är du en av våra allra viktigaste medarbetare och en viktig del i att varje paket hamnar precis där det ska vara vid rätt tidpunkt.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att lasta, lossa, sortera och registrera paket. Arbetet är förlagt på natten i Segeltorp och arbetstiderna varierar.
Du behöver vara tillgänglig minst tre gånger i veckan.
Om dig
Tidigare erfarenhet av terminalarbete är ett krav för tjänsten. Du trivs av att arbeta i högt tempo och är en samarbetsvillig person som kan arbeta självständigt. Arbetet är fysiskt krävande vilket kräver att du är en fysiskt stark person som tycker om att röra dig mycket. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Det är också viktigt att du har ett effektivt och strukturerat arbetssätt. Du behärskar svenska i tal och skrift och måste kunna vara tillgänglig för arbete minst 3 dagar i veckan. Meriterande för tjänsten är att du innehar truckkort med behörigheterna A+B (B1-B4) och körkort. För att vi ska kunna gå vidare med dig i denna process måste du uppvisa intyg på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi genomför bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret vid anställning. Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att maila dina frågor till Ioanna Papadopoulou på ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se
