Terminalarbetare med Gruppledaransvar Postnord TPL Norrköping
2025-10-07
Bli en del av vårt team
Vi behöver förstärka teamet och söker en terminalarbetare med
gruppledaransvar till vårt lager i Norrköping. I rollen som gruppledare
ingår du i den dagliga produktionen, samt leder en del av verksamheten och
utvecklar både medarbetare och verksamheten mot fastställda mål.
I rollen som gruppledare är ditt viktigaste uppdrag att
motivera medarbetarna att nå våra mål samt stötta dem i sin utveckling, samt se
till att arbetet utförs enligt fasta rutiner och kundöverenskommelser för att
driva den dagliga produktionen. Ditt ansvar är att planera och prioritera
utifrån order, leveransschema för ansvarsområdet i samråd med Arbetsledare.
Till din hjälp har du en personalgrupp med mycket kunskap som ska förvaltas på
bästa möjliga vis. Du arbetar tätt ihop med övriga ledare på lagret.
Som Terminalarbetare med gruppledaransvar stöttar du ditt
team i deras dagliga arbetsuppgifter vilket omfattar att plocka gods efter
order, packa gods, påfyllning, truckkörning, returhantering och intag och uttag
av gods. Du rapporterar till Arbetsledare för uppdraget på aktuell
avdelning.
Vi söker dig som:
- Behärskar och kan förmedla instruktioner och kunskaper på svenska i tal och skrift
- Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Yrkeserfarenhet av produktion och/eller logistik och lager
- Tidigare erfarenhet av ledarskap
- Datorvana i Office paketet
- Truckkort med behörighet A1-A4 & B1-B3
- Är bekväm med att arbeta varierande arbetstider
Om digDu har en bra ledarskaps- och problemlösningsförmåga, samt bra på att kommunicera muntligt och brinner för ledarskap och trivs att ha ansvar. Du är drivande i att utveckla processer och följa policys, riktlinjer och rutiner, där du följer upp och vid behov vidtar korrigerande och förebyggande åtgärder för att undvika avvikelser. Du har ett stort engagemang och god samarbetsförmåga och en god arbetsmoral som du använder för att få gruppen att gemensamt nå sina mål där ni bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är självständig, noggrann, strukturerad och van att prioritera arbetsmoment med en social förmåga. Tydlighet och god kommunikation är en stor del av din vardag.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi levererar
Anställning sker enligt Transportavtalet med anställningsformen tillsvidare heltid med provanställning 6 månader. Lön är enligt kollektivavtal och tillträde sker enligt överenskommelse. Alla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
Sista ansökningsdag är 2025-11-07. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Sebastian Arnstein via epost: sebastian.arnstein@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Ersättning
