Terminalarbetare med CE kort sökes till Landskrona

Scania Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Landskrona
2026-05-06


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
För kunds räkning söker ni nu en nattuggla som vill arbeta natt.
Jobbet kan vara i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik. Kunden har ett välkänt, stort och välorganiserat lager i Landskrona.
OBS! Tjänsten är ett sommarvikariat med start omgående.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett i verksamheten - allt från lossning och lastning till lagerarbete och enklare körningar. Här hjälps man åt där det behövs, så du behöver vara flexibel och gilla att ta i.

Kvalifikationer
CE - Kort

YKB

Digitalt färdskrivarkort

Truckkort A+B

Är ansvarstagande och pålitlig

Gillar teamwork och högt tempo

Kan arbeta natt kontinuerligt

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Villkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Landskrona
Arbetstider: Söndag-fredag kl. 20:00-05:00 eller 21:00-06:00
Omfattning: Heltid (82,5 %)

Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7612787-1983425".

Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Landskrona Rådhustorget (visa karta)
261 31  LANDSKRONA

För detta jobb krävs körkort.

Scania Bemanning x reQruitify

9893760

