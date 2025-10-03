Terminalarbetare för extrajobb på Sturup
Är du en kvällsperson som söker extraarbete, då har vi tjänsten för dig!
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av paketsortering. Arbetstider: måndag-fredag 17.00-21.00. Profil
Vi söker nu dig med annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% som vill arbeta extra. Tjänsten är ute hos vår kund på Sturups flygplats, därav är det krav att du har körkort och tillgång till bil.
Arbetet kommer att vara på deras lagerterminal där du kommer sortera och hantera paketet. Meriterande om du: - Truckkort A+B - Tidigare erfarenhet från terminalarbete och truckkörning. Vi ser att du som söker är: - Studerande/ har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - Vid god fysik och trivs med att arbeta i ett högt tempo. - Flexibel
Om ansökan
Stämmer ovanstående beskrivning in på dig?
Tveka isåfall inte, sök tjänsten redan idag. Urvalet sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
