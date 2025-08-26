Terminalarbetare för extraarbete till eftermiddag/Natt sökes i Borlänge!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borlänge Visa alla lagerjobb i Borlänge
2025-08-26
Är du student eller har en annan sysselsättning på minst 50% och önskar att arbeta extra på terminal under eftermiddagar eller under natten så är det dig vi söker efter!
Tycker du om ett fysiskt arbete och inte är rädd för att ta i, gillar tempo och att arbeta i ett härligt team, så skicka in din ansökan redan idag.
Till en terminal i Borlänge söker vi nu efter er som vill ingå i vår konsultpool för behov under eftermiddag och nattetid.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara att sortera paket löpande, terminalarbete av in- och utgående gods som ska lastas. Även truckkörning kan förekomma. Vissa administrativa arbetsuppgifter som scanning och registreringar i system kan ingå i tjänsten.
Arbetstiderna är i huvudsak belagda på (söndag - fredag)
Eftermiddagen: 14:30-18:30
Natten: 02:30-06:30
Arbetstiderna kan variera något utifrån volym och behov.
Du registrerar din tillgänglighet i vår konsultapp och ut efter det blir du utbokad på pass, dina pass kommer vara både planerade och avropas med kort varsel. Vi ser gärna att du har möjlighet till att variera dina arbetspass fördelat på både eftermiddag/natten och kan jobba 2-3 pass i veckan.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• Intyg för studier eller annan sysselsättning om minst 50%
• Truckkörkort
• Kunna ta dig till och från arbetsplatsen oberoende av kollektivtrafik
Vi ser det meriterande om du har arbetat med liknande innan men det är inget krav. Det viktigaste för att lyckas i tjänsten är att ha rätt inställning och viljan att göra ett bra jobb. Du är noggrann, strukturerar och engagerad.
Observera att terminalen ligger strax utanför Borlänge, kollektivtrafiken har tyvärr sämre förbindelse till uppdragsplatsen under dom mest förekommande arbetstiderna du kommer arbeta. Därför behöver du kunna ta dig till och från arbetet på annat sätt.
Är du intresserad? Sök då tjänsten omgående då vi jobbar löpande med urval och intervjuer
OM FÖRETAGET
