Terminalarbetare extra vid behov Postnord TPL Norrköping
2026-03-24
Bli en del av vårt teamSom Terminalarbetare arbetar du med att plocka gods efter order, packa gods, returhantering, samt arbeta med intag och uttag av gods. Vi har arbetsuppgifter som innefattar truckkörning, men även andra arbetsuppgifter där man inte kör truck. Som terminalarbetare rapporterar du till arbetsledaren för uppdraget på aktuell avdelning.
Vi söker dig som:
- Behärskar svenska i såväl tal som skrift
- Har utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
- Har god arbetsmoral och bidrar till ett positivt arbetsklimat
- Är bekväm med att arbeta varierande arbetstider, då skiftarbete ingår i vår verksamhet. Dagtid såväl som kvällstid, både vardagar och helger
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom lager och logistik, minst ett år och om du har truckförarbevis i A och B.
Om dig För att du ska trivas i rollen är du ordningsam, självgående i arbetet och har en god förmåga att samarbeta med dina kollegor. Du är serviceinriktad, du trivs i en roll där du arbetar med hög kvalité mot uppsatta mål i en händelserik miljö. Du är självgående och har en social och kreativ förmåga. Arbetsrotation förekommer vilket innebär att du kan komma att jobba på andra avdelningar.Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi levererarAnställning sker enligt Transportavtalet med anställningsformen extra vid behov. Lön är enligt kollektivavtal och tillträde sker enligt överenskommelse. Alla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökSista ansökningsdag är 2026-04-30. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Michael Jakobsson via mail: michael.jakobsson@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191), https://www.tpl.postnord.com/
PostNord TPL
9817475