Terminalarbetare extra vid behov, med möjlighet till eventuell fortsättning
PostNord TPL AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
Vi behöver förstärka teamet och söker nu terminalarbetare extra vid behov till Helsingborg. Som Terminalarbetare arbetar du med att plocka gods efter order, packa gods, returhantering samt arbeta med intag och uttag av gods. Vi har arbetsuppgifter som innefattar truckkörning men även andra arbetsuppgifter där man inte kör truck. Som terminalarbetare rapporterar du till arbetsledaren för uppdraget på aktuell avdelning.
Vi söker dig som:
- Behärskar svenska i tal och skrift, samt förstår instruktioner
- Har truckförarbevis (A och B)
- Har god arbetsmoral och bidrar till ett positivt arbetsklimat
- Är bekväm med att arbeta varierande arbetstider då vår verksamhet pågår mellan kl 06:00 -23:00, dagtid såväl som kvällstid, både vardagar och helger
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom lager och logistik.
För att du ska trivas i rollen är du ordningsam, självgående i arbetet och har en god förmåga att samarbeta med dina kollegor. Du är serviceinriktad, du trivs i en roll där du arbetar med hög kvalité mot uppsatta mål. Arbetsrotation förekommer vilket innebär att du kan komma att jobba på flera avdelningar och terminaler. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi levererar
Anställning sker initialt enligt Transportavtalet med anställningsformen extra vid behov. Lön är enligt kollektivavtal och tillträde sker enligt överenskommelse. Alla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig ett arbete med variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att utföra en bakgrundskontroll för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare.
Ansök
Sista ansökningsdag är 2025-09-30. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Biljana Stanisic via mail: biljana.stanisic@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Ljungby i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt.
