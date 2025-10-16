Terapeut/psykiatrisjuksköterska och rehabkoordinator
2025-10-16
Läkarhuset i Karlshamn är en vårdcentral belägen i fina lokaler centralt i Karlshamn.
Hos oss kommer du till en vårdcentral som vill göra skillnad på riktigt och som arbetar långsiktigt för en bättre vård för alla. Vi är ett härligt team som värdesätter samarbete och där medarbetarna får möjlighet att utvecklas i sin profession med ett närvarande och stöttande ledarskap.
Arbetsbeskrivning
Vår uppskattade kollega går vidare till nya utmaningar och vi söker nu hennes efterträdare. Vi välkomnar en engagerad terapeut eller psykiatrisjuksköterska som självständigt kommer ansvara för vår samtalsmottagning för att ge psykosocialt stöd till våra listade patienter. Här möter du patienter med olika former av psykisk ohälsa och erbjuder stöd, behandling och vägledning utifrån deras behov.
I rollen som rehabkoordinator får du en central funktion i att stötta individer på vägen tillbaka till arbetslivet. Du samordnar, vägleder och motiverar och ser till att vården, arbetsgivaren och Försäkringskassan arbetar mot gemensamma mål.
Tjänstens omfattning är 70-100 %, utifrån dina önskemål, intresseområden och inriktning.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant grundutbildning som lämpar sig för arbetsuppgifterna. Erfarenhet från primärvård och rehabiliteringsarbete är meriterande, liksom erfarenhet i IKBT/KBT och ACT.
Du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta, trivs med att arbeta självständigt och är bekväm i din yrkesroll. Vi uppskattar om du bidrar med nya idéer och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du, tillsammans med dina kollegor, bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
Vilka är vi?
Hos oss behöver du aldrig känna dig ensam, vi arbetar tillsammans i ett engagerat team med många professioner. Vi vill att du ska trivas och må bra, och därför har vi kontinuerliga avstämningar för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i din yrkesroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta tillförordnad verksamhetschef Anna Dahlberg, telefon 073-529 92 55 eller anna.dahlberg@primavard.se
Mottagning
Läkarhuset i Karlshamn är en fullt utrustad vårdcentral och vår målsättning är att erbjuda den bästa möjliga tillgängligheten, kontinuiteten och kvaliteten på den vård vi utför. Personalgruppen består av 14 personer bestående av allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterska, sjukgymnast, KBT-terapeut samt sekreterare. I dagsläget har vi ca 4550 listade patienter.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
