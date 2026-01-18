Tequila Ink söker en erfaren tatuerare till vårt team
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tequila Ink AB i Stockholm
Tequila Ink AB växer och vi söker nu en ny tatuerare som vill bli en del av vårt kreativa team. Vi letar efter dig som har erfarenhet inom tatuering och som brinner för konst, kvalitet och professionellt kundbemötande.
Vi söker en tatuerare med:
Gedigen erfarenhet inom olika tatueringsstilar
God förståelse för design, teknik och detaljer
Förmåga att arbeta med både egna motiv och kunders idéer
Kunskap om hygienrutiner och säker arbetsmiljö
För oss är kundens upplevelse lika viktig som slutresultatet. Därför värdesätter vi att du är lyhörd, professionell och serviceinriktad. Du ska kunna guida kunden genom hela processen, från idé och skiss till färdig tatuering, samt ge tydlig information om eftervård.
Vi ser gärna att du:
Har en stark portfolio att visa upp
Är noggrann och ansvarstagande
Arbetar hygieniskt och följer branschens riktlinjer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett positivt och professionellt bemötande
Låter detta som något för dig? Skicka gärna din ansökan och portfolio till oss, vi ser fram emot att kanske välkomna dig till Tequila Ink AB!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: studio.tequila.ink@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
