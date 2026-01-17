Tequila Ink söker en erfaren piercare till vårt team
Tequila Ink AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-01-17
Tequila Ink AB växer och vi söker nu en ny piercingartist som vill bli en del av vårt team. Vi letar efter dig som har god erfarenhet av piercing och som brinner för både hantverket och kundbemötande.
Vi söker dig som har kunskap och praktisk erfarenhet inom:
Öronpiercingar
Ansiktspiercingar
Orala piercingar
Kroppspiercingar
Dermal piercingar
För oss är det mycket viktigt att våra kunder känner sig trygga och väl omhändertagna. Därför värdesätter vi att du är noggrann, professionell och har en hög nivå av kundservice. Du ska kunna förklara hela processen på ett tydligt och lugnt sätt, ge korrekt eftervårdsinformation och alltid sätta kundens säkerhet och upplevelse i första hand.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som piercare
Arbetar hygieniskt och följer branschens riktlinjer
Är serviceinriktad, kommunikativ och ansvarsfull
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till Tequila Ink AB!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://tequilaink.se/jobba-hos-oss/
E-post: studio.tequila.ink@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tequila Ink AB
(org.nr 559531-5325)
Björngårdsgatan 2
118 52 STOCKHOLM Jobbnummer
